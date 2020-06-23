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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Van ve Hatay sınır hatlarında ele geçirildi

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Van ve Hatay sınır hatlarında ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının görevinin başında olduğu belirtildi.

Sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 4 kilogram kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi. 

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