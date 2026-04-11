Van ve Hakkari'de operasyon: 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 15:07

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli zehir taciri yakalandı" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Van ve Hakkari’de Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 446 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi. 8 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 422 kg Skunk, 14 kg Metamfetamin, 10 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

