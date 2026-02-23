×
HABERLERGündem Haberleri

Van ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#VAN#Hakkari
Van ve Hakkaride düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 10:14

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

