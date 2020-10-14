Van Valisi, gece yol çalışmalarını denetledi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Prestij Cadde’ çalışmalarında sona gelindi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent merkezindeki Soydan Kavşağı'nda sürdürülen yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyip, esnaf ziyareti yaptı.



Vali Bilmez, kentte prestij cadde sayısını arttırarak, ilin cazibe merkezlerini arttırdıklarını belirterek şöyle konuştu:



Yapımı devam eden prestij caddelerimiz ve yol çalışmalarımız var. Maraş Caddemizde daha önce yapılan çalışmalarda üst üste gelen asfalttan dolayı dükkanlar aşağıda kalmıştı önce oralara baktık. Daha sonra Milli Egemenlik Caddemizin biten kısmı ile Beşyol'a dönen kısmındaki çalışmaları inceledik. orada esnafımızın taleplerini dinledik. Sağlık sokağını da ziyaret ettik. Yaklaşık 17 yıldır belediye meclisinden geçen ancak bugüne kadar ötelenen bir çalışmadır. Bu yolun da son aşamasına geldiğimizi söyleyebiliriz. Bu yolun bir ışıklandırma ihtiyacı olduğunu dile getirildi. İnşallah bu yolun aydınlatması da dahil edilerek, kısa bir süre içerisinde buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte de Beşyol kavşağındaki trafik yoğunluğu ciddi anlamda rahatlayacak. Bu yılki çalışmalarımızda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son toparlamalarımızı yapıyoruz. Bu süre zarfında toz topraktan dolayı esnafımız da rahatsız oldu. Ama sağ olsunlar hepsi de hoşgörü ile karşıladı. Bundan dolayı ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Vanlılar en güzel hizmete layık insanlardır. Tekrar bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Dün gece geç saatlere kadar alanda incelemelerini sürdüren Vali Bilmeze Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş de eşlik etti.