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Van Valisi ekmek zammını durdurdu

#Van#Ekmek Zammı#Durdurma
Van Valisi ekmek zammını durdurdu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe herhangi bir zammın olmadığını belirterek, “Ekmeğe zam girişimi geri alındı” dedi.

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Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanlığı bugünden itibaren ekmeği 2,5 TL’den satılacağını açıklamıştı. Oda başkanlığı, ekmek fiyatının yeni uygulaması olarak ana maddelerinin yanı sıra; vergi, sigorta, kira, elektrik, doğal gaz ve odun gibi giderlerin tamamının zamlanmasını gerekçe göstermişti. Alınan zam kararı ise Valilik onayı olmadan fırıncı esnafına bildirilmişti. Ancak Valilik onayı olmadan alınan zam kararı geri alınırken, ekmek önceki fiyatıyla satılmaya devam edileceği bildirildi.

“ZAM DEĞİL, ZAM GİRİŞİMİ OLDU”

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekmeğe zam değil, zam girişimin olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Yetkililerle görüştük. Süreç tamamlanmadan fırıncılara bildirilmiş. Bize tebliğ edilmemiş ve bizim de imza atmadığımız bir fiyat oluşturmuşlardı. Yetkililerle görüşmemiz sonucu bu zam geri alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği birebir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir” diye konuştu.

“KİMSENİN FIRSATÇILIK İÇİNDE HAREKET ETMEMESİ GEREKİYOR”

Süreçte kimsenin fırsatçılık yapmaması gerektiğinin altını çizen Bilmez, “İlerde şartlar olgunlaştığında, gerçekten girdi maliyetlerinde bir artış olduğunda tekrar bölgedeki fiyatları göz önünde bulundurarak fiyat belirlenir. Ancak şu an zam girişimi alındı” şeklinde konuştu.

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#Van#Ekmek Zammı#Durdurma

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