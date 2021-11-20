Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
Derbi öncesi akıl oyunları G.Saray 10unla yıkacak... F.Bahçe sır taktikle avlayacak...Derbi öncesi akıl oyunları! G.Saray 10'unla yıkacak... F.Bahçe 'sır' taktikle avlayacak...#Fenerbahçe
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Görülmemiş öfke Her yeri yakıp yıktılar, polis ateş açtı...Görülmemiş öfke! Her yeri yakıp yıktılar, polis ateş açtı...#Hollanda
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Cezası belli oldu14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Cezası belli oldu#Muğla
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar...Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar...#Meteoroloji
Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu Karar verildiAyrılmak isteyen kız arkadaşının kâbusu olmuştu! Karar verildi#Darp
İşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Korayın 8 milyon dolarlık hikayesiİşte Dünya Poker Şampiyonu: Berlinli Koray'ın 8 milyon dolarlık hikayesi#Koray Aldemir
Fenerbahçe derbide yenilirse Sosa, Mesut ve Pereira...Fenerbahçe derbide yenilirse Sosa, Mesut ve Pereira...#Fenerbahçe
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalıdan O Ses Türkiye açıklamasıErken final yapacağı iddia edilmişti... Acun Ilıcalı'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması#Acun Ilıcalı
Kıvanç Tatlıtuğun babalık sevinciKıvanç Tatlıtuğ'un babalık sevinci#Kıvanç Tatlıtuğ
HABERLERGündem Haberleri

Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu

#Koronavirüs#Taziye Yemeği#Van
Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık paylaştığı koronavirüs risk haritasında, haziran ve eylül aylarında Türkiye'nin en kötü illerinden olduklarını ancak alınan önlemlerle şu an en iyi iller arasında bulunduklarını söyledi. Bilmez, "Kentteki toplam vaka sayımız 600 civarında. Günlük vaka sayımız 20'nin altına düşmüş durumda. İyi olmamızın en önemli nedeni taziye yemeklerini yasaklamamız oldu" dedi. 

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşı oranı yüzde 82,5, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu belirtildi. 

Yoğun bakımda yatan hasta sayılarında da düşüş olduğunu kaydeden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bunun en önemli nedeninin, taziye yemeklerinin yasaklanması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu



"Koronavirüs risk haritasında kentin şu an Türkiye'nin en iyi illeri arasındayız. Pandemi süreci boyunca geçen sene haziran ve eylül aralarında kötü iller arasındaydık ama onun dışında genelde durumumuz iyi. Şu aralar ise hasta anlamında durumumuz fena değil. Hastanede yoğun bakımda yatan pozitif vaka sayımız 37 kişi ve bunların da yüzde 85'i aşı olmayan ya da birinci doz aşı olup da ikinci doz aşı olmayanlardan oluşuyor. Birinci doz aşılama oranında yüzde 82,5 civarındayız, ikinci doz aşı ise yüzde 70 oranında. Aşıda hala istenilen noktada değiliz ama mesafe, hijyen konusunda Vanlıların duyarlığı sayesinde düğün sezonlarının bitmiş olması, Batı illerinden yaz aylarında memlekete gelenlerin geri dönmüş olması sayesinde günlük vaka sayımız son hafta 20'nin altına düştü. Şu an en iyi illerden biriyiz. Okullarımızda hemen hemen yok denecek kadar az vaka çıkmaktadır. Eğitimimizde herhangi bir aksamamız yok ama biz şu an hastanede yatanların üçüncü doz aşısını yapmayan veyahut da hiç aşı olmayan kişilerden oluştuğunu ve bunun için zamanı gelen vatandaşlarımızın mutlaka üçüncü doz aşılarını olmalarını istiyoruz. Bu süre zarfında başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere görev alan herkese teşekkür ediyorum."

'SIRASI GELEN HERKES AŞI OLMALI'

65 yaş üstü hastanede yatan sadece 1 hastanın olduğunu da belirten Vali Bilmez, "Aşı sırası gelen veya aşı imkanı olan herkesin mutlaka aşı olması ve özellikle çocuğu lisede okuyan velilerimizin muvafakati, izni gerekiyor. Çocukların aşı olması, eğitimin aksamaması için çocuklarımızı mutlaka aşılamamız gerekiyor. İkinci doz aşılamada 'sarı' kategorideyiz çünkü 17 yaş üstü kesimde daha yüzde 70'teyiz. 'Sarı'dan 'mavi'ye geçmemiz için yüzde 75'lik oranı yakalamamız gerekir ama birinci doz aşıda mavi kategorideyiz. Her yüz binde vaka sayısı itibarıyla en iyi ikinci iliz. Bunun için de Vanlı hemşehrilerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Taziye Yemeği#Van

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar
Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detayları

Ev alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detayları

#Faiz İndirimi