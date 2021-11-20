Van Valisi Bilmez: Taziye yemeklerini yasakladık, vaka sayısında ciddi düşüş oldu

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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşı oranı yüzde 82,5, ikinci doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Günlük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu belirtildi.



Yoğun bakımda yatan hasta sayılarında da düşüş olduğunu kaydeden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, bunun en önemli nedeninin, taziye yemeklerinin yasaklanması olduğunu belirterek, şunları söyledi: