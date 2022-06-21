Van Valiliği'nden gözaltı görüntüsü açıklaması

Haberin Devamı

Van Valiliği'nden gelen yazılı açıklama şu şekilde:

Van’ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere Mezrasında bir şahsın yakalanması sırasında jandarmanın havaya ateş açması bazı sosyal medya hesaplarından farklı yansıtılmıştır.

Olay, 20 Haziran 2022 günü kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu” olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.

M.E.A’nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından Jandarma araçlarına taş atılması üzerine, Jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır.

Haberin Devamı

Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.