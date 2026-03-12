Van turizminde ‘savaş’ düşüşü

Haberin Devamı

Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan İranlılar ülkelerine dönüş yaparken, İran’da yaşayan farklı ülke vatandaşları da ülkelerine dönüyor. Geçen yıl Nevruz Bayramı döneminde Van’daki otellerin doluluk oranları tam kapasite çalışırken, bu yıl rezervasyonların iptal edildiği ve otellerin büyük ölçüde boş kaldığı belirtildi.

NEVRUZ HAREKETİ YOK

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası kentte turizm ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yüksel, “Önceki yıllarda bu mevsimde rezervasyonlarımız dolu olurdu. Ancak bu yıl maalesef satışlarımız olmadı. Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelirken, biz bu yıl yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Fakat savaş nedeniyle İran halkı rezervasyon yapmadı” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trump küresel manyak etti hepimizi Haberi görüntüle

DOLULUK YÜZDE 10

Nevruz Bayramı öncesinde her yıl İranlı turistlerin 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını da belirten Yüksel, şöyle devam etti: “Ancak bu yıl hiç rezervasyon almadık. Van’daki otellerin doluluk oranı şu an yüzde 5 ile 10 arasında. Şu an gelenler ise farklı ülkelerde yaşayan İranlılar. Bir gece konaklayıp ülkelerine dönüyorlar Turizm sezonunun bu yıl zayıf geçeceğini düşünüyorum. Van’daki esnaf, ticaretini büyük ölçüde İranlı turistler üzerine kurmuştu. Satışlar ciddi şekilde düşecek.”