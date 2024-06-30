Van sanata doyacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali’nin 6’ncı durağı Van oldu. 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Van, 9 gün boyunca konserler, tiyatrolar, opera gösterileri, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında 30’dan fazla noktada 500’ün üstünde etkinlik gerçekleştirilecek ve 1000’e yakın sanatçı da bölge halkıyla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada amaçlarının ülkenin ve milletin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasını yaşatmak olduğunu söyledi. Kültürel zenginliğe dair farkındalığın artmasını hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, “İşte Van, böylesi önemli bir amacın, bu denli önemli bir markanın parçası olmuştur. Şüphesiz ki medeniyetlerin ve kültürlerin binlerce yıl harman olup kaynaştığı, nesilden nesile bu kültürel birikimin ve bilginin aktarıldığı, toprağında ve insanında böylesi bir tarihin yaşamaya devam ettiği bir şehir olarak Van bu sorumluluğu en güzel şekilde taşıyacaktır. Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan ‘Geleceğe Miras’a da dahil edilmiştir. Eski Van şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır” dedi.