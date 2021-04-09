Van Posta Kodu kaçtır? Van ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Kargoların il ve ilçelere göre ayrıştırılması posta kodları ile mümkün olmaktadır. İl kodu 2 haneli, ilçe kodları ise 3 haneli sayılardır. Bu sayıların birleşimi ile de posta kodları oluşur.

Van Posta Kodu Kaçtır?

Van ilinin posta kodu 65000 numarasıdır. Bu numaranın yanına 3 haneli ilçe kodu eklendiği zaman kargo ve postaların Van ilindeki hangi ilçelere gideceği kolaylıkla belirlenebilir. Bu şekilde ülkemizde yapılan taşımacılık hizmetleri düzenli bir şekilde işlemeye devam eder.

Van İlçelerinin Posta Kodları

Van ilinde yer alan ilçelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

Van Bahçesaray İlçesi posta kodu: 65710

Van Başkale İlçesi posta kodu: 65600

​​​​​​​Van Çaldıran İlçesi posta kodu: 65970

​​​​​​​Van Çatak İlçesi posta kodu: 65870

​​​​​​​Van Edremit İlçesi posta kodu: 65170

​​​​​​​Van Erciş İlçesi posta kodu: 65440

​​​​​​​Van Gevaş İlçesi posta kodu: 65700

​​​​​​​Van Gürpınar İlçesi posta kodu: 65900

​​​​​​​Van İpekyolu İlçesi posta kodu: 65130

​​​​​​​Van Muradiye İlçesi posta kodu: 65500

​​​​​​​Van Özalp İlçesi posta kodu: 65570

​​​​​​​Van Saray İlçesi posta kodu: 65830

​​​​​​​Van Tuşba İlçesi posta kodu: 65040

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