Van Posta Kodu kaçtır? Van ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodlarında 5 basamak yer alır. Bu basamaklar kargo ve belgelerin hangi ile ve o ildeki hangi ilçeye gideceğinin kolayca anlaşılmasını sağlayan kodlardan oluşurlar. Van ilimizin posta kodu kaçtır? Van ilinde yer alan ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Van ilçelerinin tam liste posta kodları.
Kargoların il ve ilçelere göre ayrıştırılması posta kodları ile mümkün olmaktadır. İl kodu 2 haneli, ilçe kodları ise 3 haneli sayılardır. Bu sayıların birleşimi ile de posta kodları oluşur.
Van Posta Kodu Kaçtır?
Van ilinin posta kodu 65000 numarasıdır. Bu numaranın yanına 3 haneli ilçe kodu eklendiği zaman kargo ve postaların Van ilindeki hangi ilçelere gideceği kolaylıkla belirlenebilir. Bu şekilde ülkemizde yapılan taşımacılık hizmetleri düzenli bir şekilde işlemeye devam eder.
Van İlçelerinin Posta Kodları
Van ilinde yer alan ilçelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.
Van Bahçesaray İlçesi posta kodu: 65710
Van Başkale İlçesi posta kodu: 65600
Van Çaldıran İlçesi posta kodu: 65970
Van Çatak İlçesi posta kodu: 65870
Van Edremit İlçesi posta kodu: 65170
Van Erciş İlçesi posta kodu: 65440
Van Gevaş İlçesi posta kodu: 65700
Van Gürpınar İlçesi posta kodu: 65900
Van İpekyolu İlçesi posta kodu: 65130
Van Muradiye İlçesi posta kodu: 65500
Van Özalp İlçesi posta kodu: 65570
Van Saray İlçesi posta kodu: 65830
Van Tuşba İlçesi posta kodu: 65040
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