Van mÃ¼zesi ziyaretÃ§i rekoru kÄ±rÄ±yor

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2023 yÄ±lÄ±nda toplam 26.155Â kiÅŸiyi aÄŸÄ±rlayan mÃ¼ze, 2024â€™te bu sayÄ±yÄ± 30.112Â kiÅŸiye Ã§Ä±kardÄ±. 2025 yÄ±lÄ± ise daha ÅŸimdiden bir rekor yÄ±lÄ± olma yolunda ilerliyor. YalnÄ±zca yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda 79.499 ziyaretÃ§iye ulaÅŸan Van MÃ¼zesi, 2023â€™Ã¼n ilk altÄ± ayÄ±na gÃ¶re %601 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

VAN KÃœLTÃœR YOLU FESTÄ°VALÄ°: MÃœZEYE YENÄ° ZÄ°YARETÃ‡Ä°LER KAZANDIRDI

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n TÃ¼rkiye genelinde dÃ¼zenlediÄŸi ve bu yÄ±l Vanâ€™da da gerÃ§ekleÅŸtirilen KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali, ÅŸehrin kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerine olan ilgiyi daha da artÄ±rdÄ±. Festival kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen konserler, sergiler, tiyatro gÃ¶sterimleri ve atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte Van MÃ¼zesi hem yerli hem de yabancÄ± turistler tarafÄ±ndan daha Ã§ok ziyaret ediliyor.

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VAN MÃœZESÄ°: URARTUâ€™DAN GÃœNÃœMÃœZE BÄ°R ZAMAN YOLCULUÄžU

Yenilenen modern binasÄ±nda 2019 yÄ±lÄ±nda kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Van MÃ¼zesi, zengin koleksiyonlarÄ± ve etkileyici teÅŸhir dÃ¼zeniyle bÃ¶lgenin kÃ¼ltÃ¼rel belleÄŸini yansÄ±tan en Ã¶nemli mÃ¼zelerden biridir. Urartu dÃ¶neminden kalma mÃ¼hÃ¼rler, silahlar, takÄ±lar ve Ã§ivi yazÄ±lÄ± tabletler, Van Kalesi kazÄ±larÄ±ndan Ã§Ä±kan eserler, Etnografik bÃ¶lÃ¼mler ile OsmanlÄ± ve Cumhuriyet dÃ¶nemine ait kÄ±yafetler ve eÅŸyalar ,ziyaretÃ§ilerine adeta bir tarih yolculuÄŸu yaÅŸatÄ±yor. MÃ¼ze yalnÄ±zca arkeolojik koleksiyonlarÄ±yla deÄŸil, interaktif sergi alanlarÄ±, Ã§ocuklar iÃ§in eÄŸitim kÃ¶ÅŸeleri ve rehberli turlarÄ±yla da her yaÅŸtan ziyaretÃ§iye hitap ediyor.

TURÄ°ZMDE VAN RÃœZGARI

Van MÃ¼zesi ile birlikte Van Kalesi Ã–renyeri ve Akdamar AnÄ±t MÃ¼zesi de yoÄŸun ilgi gÃ¶rmekte. 2025 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ mÃ¼ze toplamda 200.801 ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlayarak Vanâ€™Ä±n kÃ¼ltÃ¼rel turizmdeki yÃ¼kseliÅŸini perÃ§inledi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â