Van mülteci dramı yaşıyor

VAN’ın Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’nde donma tehlikesi geçirince polisi arayan 49 Afgan göçmen 5 saatlik operasyonla kurtarıldı. 9 Şubat’ta 13 göçmenin donarak öldüğü yönünde ihbar yapıldı. Van Valiliği, jandarmanın hava şartları uygun olduğunda arama yapacağını duyurdu. Aralık ayında bir teknenin Van Gölü’nde batması sonucu 7 göçmen hayatını kaybetti. Temmuzda göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, 17 kişi öldü. Geçtiğimiz yıl karların erimesiyle bulunan göçmenlerin cesetleri, getirildikleri Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nü doldurdu. Bunlar bir yıl içinde yaşanan ‘göçmen trajedisi’ haberlerinden yalnızca birkaçı...

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mahmut Kaçan, şu bilgileri veriyor: “Van’da hiçbir dönemde böylesi toplu ölümlere şahit olmamıştık. Hayatını kaybeden göçmenlerin bir istatistiği yok. Geçen bahar karların erimesiyle Başkale’de 26 ceset ve Çaldıran’da 15 civarında ceset bulundu. Bu kışın sert geçmesi nedeniyle ölümlerde artış olacak. Göçmenler Pakistan, Afganistan, İran ve Bangladeş’ten geliyor. “

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Murat Erdoğan ise hep Suriyeli mültecileri konuştuğumuza ama tarihimizde görmediğimiz bir uluslararası göç olayıyla karşı karşıya olduğumuza dikkat çekti.