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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı

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Van merkezli FETO operasyonunda 10 gözaltı
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VAN ve Antalya'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Van ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgüt üyeleriyle irtibat/iltisak içerisinde bulundukları tespit edilen 3 zabıt kâtibi, 4 infaz ve koruma memuru, 1 mübaşir, 1 bilgisayar işletmeni ve 1 memur olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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