MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
GeriGündem Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-
Haber Giriş: 08.04.2021 - 18:02 | Son Güncelleme:

Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Van merkezli 3 ilde, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde faaliyet gösterildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın Gürpınar ilçesinin kırsalında düzenlenen operasyonda ise örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van merkezli Kocaeli ve Hakkari illerinde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması Sivil Savunma Birlikleri içinde faaliyet gösteren ve terör örgütüne yardım yataklık suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesi kırsalında da operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 6 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi