Van merkezli 11 ilde narkotik operasyonu: 78 gözaltı

Van merkezli 11 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 78 kişi gözaltına alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ile birlikte Van Emniyet Müdürlüğü'nde basın açıklaması yaptı. Vali Balcı, "Kadim şehrimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğu Anadolu Bölgemizde icra edilen, icra edilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunu sizlerle paylaşmak için bulunuyoruz” dedi. 850 personel ve 176 ekiple, 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Balcı, “Yaklaşık 3 ay süren titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde organize şekilde hareket eden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki, teknik ve analitik yöntemlerle detaylı biçimde takip edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 102 şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti faaliyetleri, örgütsel bağlantıları ve suç ilişkileri ayrıntılı şekilde tespit edilmiştir. Aylar süren büyük bir emek, sabır ve teknik çalışma sonucunda Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğümüzce 11 farklı ilimizde eşzamanlı olarak 'Narkokapan Van' operasyonu icra edilmiştir" dedi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesjında şu ifadelere yer verdi:

Van Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Emniyet teşkilatımız ve ilgili tüm birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen “Narkokapan Van” operasyonu, uyuşturucu ile mücadelede devletimizin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ’ın uyuşturucu ve suç gelirleriyle mücadele konusundaki talimatları doğrultusunda; gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı adli ve idari tüm mekanizmalarımız tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde kararlılıkla işletilmektedir.

Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir.

Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’mızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

'GÖZALTINA ALINANLARIN DETAYLI SUÇ GEÇMİŞİ İNCELENDİ'

Vali Balcı, "Bu sabah itibariyle gözaltına alınan şüphelilerin detaylı suç geçmişi incelendiğinde başta uyuşturucu madde ticareti olmak üzere yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, silahlı tehdit, mala zarar verme, kasten adam yaralama ve hırsızlık gibi çok sayıda ağır suçla da doğrudan ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Bu şahıslar aynı zamanda sokakta vatandaşın huzurunu bozan, toplumsal düzeni tehdit eden yapılar içerisinde hareket eden kişilerdir. Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesi ile birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir. Bu yönüyle operasyon sadece narkotik suçlarla mücadele kapsamında değil, aynı zamanda kamu düzeninin korunması, mahalle güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ortamının takdim edilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilen bu eş zamanlı operasyonla birlikte şehrimiz artık daha güvenlidir. Bu süreçte operasyonun icrasının emeği geçen tüm kurumlarımızı ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın uyuşturucu ve organize suçla mücadele yılı ilan ettiği şu dönemde devletimiz yalnızca görünür suçla değil onun görünmeyen planlayıcılarıyla, dağıtıcılarıyla, kuryeleriyle, sokak ve sanal dünyadaki satıcısıyla topyekun bir mücadele yürütmektedir. Buradan gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara sesleniyoruz. Onları tek tek adaletin huzuruna çıkarmak milletimize ve gençliğimize olan borcumuzdur. Bu devlet gençlerini yalnız bırakmaz. Bu millet geleceğine sahip çıkar. Bu operasyon uyuşturucuya yönelik mücadelemizin en önemli göstergelerinden biridir. Bu vesileyle emeği geçen tüm kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.