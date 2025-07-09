Van Kültür Yolu Festivali başlıyor: Sanatseverler Picasso ile buluşacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamında Van’da Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinin sergileneceği müjdesini verdi, “Şehirlerimizi kültür ve sanatla buluştururken marka değerlerini de artırıyoruz. Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinden uluslararası sanatçı performanslarına, sergilerden konserlere uzanan yüzlerce etkinlikle Van’ı sanatın buluşma noktası haline getireceğiz” dedi.

PICASSO VAN’DA

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” başlıklı sergisi olacak. Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide; sanatçının gravür, litografi, çizim ve fotoğraflardan oluşan 74 orijinal eseri yer alacak. Sergi, Picasso’nun yaratıcı evrenini Van’a taşıyarak, kenti çağdaş sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

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SERGİLERDE DÜNYA SANATI VE YEREL KÜLTÜR YAN YANA

Picasso’nun yanı sıra, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde açılacak olan Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” sergisi; kimlik, bellek ve direniş temalarını evrensel bir dilde işleyen çalışmalarıyla ziyaretçileri derinden etkileyecek.

Van Müzesi’nde “Işık Doğudan Yükselir” adlı sergi, çağdaş İranlı sanatçıların resim ve hat eserlerini sunarken, “Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası” sergisi ise 2.800 yıllık savatlı gümüş işlemeciliğini günümüz estetiğiyle buluşturacak.

Ayrıca kent genelinde “Urartudan Günümüze Kadın Sergisi”, “Gökyüzünden Türkiye”, “Gizem Dolu Anadolu”, “Van Geleneksel El Sanatları” ve “Yaşayan Miras: Çorap ve Patik” gibi birçok sergi de Van’ın tarihsel ve kültürel birikimini güncel sanatla harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.

KONSERLERLE MÜZİĞİN KALBİ VAN’DA ATACAK

Festival boyunca Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün ve Bayhan gibi popüler isimler Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak ana sahnede sahne alacak. Ayrıca; Coşkun Karademir, Bedri Ayseli, Murat Belet, Dursun Ali Erzincanlı, Elif Avcı ve Emre Güzeldere gibi isimler farklı mekânlarda Vanlı müzikseverlerle buluşacak. Van T Tipi Cezaevi’nde düzenlenecek özel konser ve “Van Oturma Gecesi” de festivalin sosyal kapsayıcılık anlayışını pekiştirecek.

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TİYATRO, DİNLETİ, SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun “Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir” adlı oyunu, klasik tiyatroseverler için festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri. Ayrıca Kum Sanatı Gösterisi, şiir dinletileri ve interaktif atölye çalışmalarıyla festival sanatın her alanına dokunacak.

Festival söyleşilerinde ise Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Saliha Erdim, Mehmet Emin Ay, Doç. Dr. Ercan Çalış ve Beyhan Budak gibi isimler halkla buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN RENGARENK BİR DÜNYA

Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak “Çocuk Köyü” minik ziyaretçilere oyunlar, tiyatrolar, masal saatleri ve yaratıcı atölyelerle dolu bir deneyim sunacak. “Arkeopark”, “Karagöz-Hacivat Atölyesi” ve “Alice Harikalar Diyarında” gibi içeriklerle çocuklar için hem eğitici hem eğlenceli bir ortam yaratılacak.

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YÖRESEL LEZZETLER GASTRONOMİ ROTALARINDA

“Lezzet Noktası” projesiyle Van mutfağı festivalin önemli parçalarından biri oluyor. Şef Ramazan Bingöl’ün koordinasyonunda belirlenen 12 mekânda, coğrafi işaretli Van ürünleriyle hazırlanan menüler misafirlere özgün bir tat deneyimi yaşatacak.

SOKAĞA TAŞAN SANAT

Festival boyunca kurulan “Sokak Sahne” platformlarında genç müzisyenler performans sergileyecek, “Sen de Çal / Sen de Söyle” alanları herkese sahne alma fırsatı sunacak. Van Kalesi’nde gün batımı etkinlikleri, belgesel gösterimleri ve dijital minyatür deneyimleri de ziyaretçilere farklı perspektifler kazandıracak.

Van, 12–20 Temmuz tarihleri arasında kültür, sanat, müzik ve gastronominin iç içe geçtiği bir festival deneyimiyle, hem Vanlılara hem de tüm ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.