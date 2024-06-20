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Van Kedi Villası’nın 18 yaşındaki ‘Muhtar’ı

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#Van Kedi Villası#Van Kedisi#YYÜ
Van Kedi Villası’nın 18 yaşındaki ‘Muhtar’ı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 07:00

Farklı göz renkleri ve bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.

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Van kedileri, her mevsim gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde hayırsever bir işinsanı tarafından 6 yıl önce, dişi, erkek ve yavru kediler için ayrı ayrı yaptırılan havuzların ardından merkezin adı ‘Van Kedi Villası’ olarak değiştirildi. Merkezde her yıl daha kaliteli kedi elde etmek için çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken, merkezin 18 yaşındaki en yaşlı kedisi ‘Muhtar’ ise dikkat çekiyor.

Van Kedi Villası’nın 18 yaşındaki ‘Muhtar’ı

‘BURANIN EN AKİL KEDİSİ’

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Merkezdeki kediler ömrünün sonuna kadar burada bakılıyor. Buranın tabii her zaman en yaşlısı olur. Kedilerin ortalama 13 yıl yaşam süreleri olmalarına rağmen buradaki iyi bakım, beslenmenin güzelliği ve yerindeliği sayesinde çok daha uzun süre yaşayabiliyorlar. O yüzden buradaki kedilerin normal sokaktaki kedilere göre ömürlerinin çok daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Burada bütün kedilere bir isim vermiyoruz ama özelliği olan kedilere isim verebiliyoruz. Bu kediyi de ‘Muhtar’ olarak değerlendiriyoruz. Buranın en akil kedisidir” dedi.

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#Van Kedi Villası#Van Kedisi#YYÜ

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