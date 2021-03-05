Van, Hakkari ve Bitlis'te 450 yerleşim yeri, kardan kapandı

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası Bahçesaray'da 15, Başkale'de 61, Çatak'ta 20, Gürpınar'da 64, Edremit'te 1 ve İpekyolu'nda 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan 165 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de ise 78 köy ve 137 mezra, Bitlis'te de 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.