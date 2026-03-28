Van-Hakkari karayolunda çığ: Çok sayıda araç mahsur kaldı! 'Dağdan duman yükseldiğini gördüm'

Alınan bilgiye göre, olay, Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Tüneli çıkışı, Kırmızıtaş bölgesinde yaşandı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, çığ felaketini beraberinde getirdi. Dağdan kopan kar kütleleri karayoluna inerek her iki yönde seyreden araçların geçişini engelledi.

"KARAYOLLARI EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

İhbar üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Olumsuz hava çalışmaları güçleştirdiği bildirildi.

"DAĞDAN DUMAN YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Çığdan son anda kurtulan İranlı tır sürücüsü Ebrahima Shahüba, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Seyir halindeyken dağdan bir dumanın yükseldiğini fark ettim ve hemen aracı durdurdum. Önümdeki minibüs o sırada ilerliyordu, tam göremedim. Kar kütleleri saniyeler içinde yolu tamamen kapattı" dedi.

"SÜRÜCÜLERE HAYATİ UYARI"

Yetkililer, bölgede tipi ve yeni çığ riski nedeniyle hava şartlarının kritik seviyede olduğunu belirtti. Vatandaşların zorunlu haller dışında Van-Hakkari karayolunu kullanmamaları, yola çıkan sürücülerin ise zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.