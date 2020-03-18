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VAN (İHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

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Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde ulaşıma kapanmıştı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri de yolu kapatarak geçişleri durdurmuştu. Yağışların etkisini kaybetmesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar sonucu karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

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