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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı! İş yerlerini su bastı...

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Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı! İş yerlerini su bastı...

Van'da öğle saatlerinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı.

Başkale ilçesinde 2 günden bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların ardından birçok noktada yaşanan taşkınlardan dolayı Van-Hakkari karayolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.

İlçede selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kapanan yolda incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan İnce, iş makinalarının yolda biriken çamur ve taş parçalarının temizlenmesi çalışmalarını takip etti.

Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.

Ayrıca sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.

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