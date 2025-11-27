Van Gölü’nün ‘kalıcı’ misafirleri

Haberin Devamı

Her yıl Urumiye Gölü’nden göç edip, Van Gölü Havzası’nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, ekim veya kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda sıcak hava şartları nedeniyle flamingolar, Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanları terk etmiyor. Geçen yıl kış mevsiminde 100’den fazla flamingo da konaklandığı havzadaki sulak alandan ayrılmadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, önceki yıllarda mart ayının sonları ya da nisan ilk haftasında Van Gölü Havzası’na gelen flamingoların, ekim ayında sıcak bölgelere göç ettiğini ancak son yıllarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle flamingoların bir kısmının kışın bile havzada kaldığını söyledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Asıl mesaj nerede saklı? Haberi görüntüle

Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası’nda tespit edilen 250 kuş türünün bulunduğunu söyledi.