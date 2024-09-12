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Van Gölü’nün dantelleri

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#Van Gölü Havzası#Flamingo#İlkbahar
Van Gölü’nün dantelleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 07:00

Van Gölü Havzası’ndaki sulak alanlar, yaz aylarında yaklaşık 4 bin flamingoyu ağırlıyor.

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İlkbaharda gelip kasım sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan bu narin kuşlar, havaların soğumasıyla da sıcak bölgelere göç ediyor.

Van Gölü’nün dantelleri

Flamingoların önemli uğrak alanlarından olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesi de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bölgede 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her sene bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söyledi. Bu yıl flamingoların sayısının da arttığına dikkat çeken Coşar, “Allı turnalar tam bir görsel şölen sunuyor. Ben de burada çektiğim fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıp bölgenin tanıtımına katkı sunuyorum. Sadece ben değil, dünyanın her yerinde fotoğrafçı ve belgeselciler gelip bu görsel şöleni fotoğraflıyor” dedi.

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#Van Gölü Havzası#Flamingo#İlkbahar

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