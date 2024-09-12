Van Gölü’nün dantelleri

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İlkbaharda gelip kasım sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan bu narin kuşlar, havaların soğumasıyla da sıcak bölgelere göç ediyor.

Flamingoların önemli uğrak alanlarından olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesi de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bölgede 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her sene bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söyledi. Bu yıl flamingoların sayısının da arttığına dikkat çeken Coşar, “Allı turnalar tam bir görsel şölen sunuyor. Ben de burada çektiğim fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıp bölgenin tanıtımına katkı sunuyorum. Sadece ben değil, dünyanın her yerinde fotoğrafçı ve belgeselciler gelip bu görsel şöleni fotoğraflıyor” dedi.