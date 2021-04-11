Van Gölü'ne otomobil uçtu: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gevaş'a bağlı Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Van Gölü'nde otomobilden yaralı olarak kurtalılan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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