Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü’ne giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu, 1 çocuk kayıp

#Van#Van Gölü#Boğulma

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2’si boğuldu, 1’i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü’nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Van Gölü’ne giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu, 1 çocuk kayıp

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2’sinin cansız bedenine ulaştı.

Van Gölü’ne giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu, 1 çocuk kayıp

Haberin Devamı

KAYIP ÇOCUK ARANIYOR

Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Van Gölü’ne giren 2 çocuğun cansız bedeni bulundu, 1 çocuk kayıp

Gözden Kaçmasın

Hakkı ve Rafete acı vedaHakkı ve Rafet'e acı veda!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Van Gölü#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

19 bıçak yarasıyla can verdiğinde henüz 19 yaşındaydı! Katili 46 yıl sonra bir bardak kahve yakalattı...

#Lindy Sue Biechler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut