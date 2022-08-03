Van Gölü’nden sevindiren haber

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Dünyada sadece Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin popülasyonunda, koruma önlemleri sayesinde önemli bir artış yaşandığını belirten Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından Van Gölü’nde geçmiş yıllarda sualtı cihazları kullanılarak boyları, ağırlıkları ve yaşlarına bakılarak yapılan stok tahmininde 43 bin ton civarı inci kefali olduğu hesaplanmıştı. Şu anda bu rakamın arttığını görüyoruz. Yeni yapılan stok çalışmalarıyla da net rakamlar ortaya çıkacak” dedi.

‘20 BİN KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI’

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, önceki yıllarda üreme dönemlerinde akarsulara giren balıkların 7-8 bin tonunun yasal olmayan yollarla avlandığını, bundan dolayı da 2000'li yıllarda balık boyunun 15-16 santimetreye kadar düştüğünü söyledi. Akkuş, “İnci kefalinin öyküsü bir başarının öyküsü. Çünkü bizim ekolojik hikâyelerimiz hep kötü sonla biter. Van Gölü inci kefali koruma çalışmaları sayesinde ülkemiz için bir can simidi niteliğinde. Çünkü ülkemiz iç sularından yıllık yaklaşık 30 bin ton balık avlanıyor. Bunun 10 bin tonunu, yani üçte birlik devasa bir bölümünü her yıl inci kefali karşılıyor ve bölgede 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor" diye konuştu.