Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü'nden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Van Gölü#Çamur#Balçık
Van Gölünden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 14:54

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü için hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından, gölün kirlilikten kurtulması için geçen sene başlatılan dip çamuru temizliği bu yıl da devam ediyor. Şu ana kadar gölden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldığı, 1'inci etaptaki çalışmalarda sona gelindiği, 2 ve 3'üncü etap çalışmalarının ise başladığı belirtildi.

Haberin Devamı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle oluşan kirlilikten kurtuldu. Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılırken, geri kalan kirli su ise doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açtı.

İLK ETABIN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için geçen yıl harekete geçti. 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalar yaptı. İskele sahilinde 50 iş makinesi ve 65 personelle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. 1'inci etaptaki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmında ise 3'üncü etap çalışmaları da başladı.

Haberin Devamı

Van Gölünden 615 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı



Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bırakılması için başlatılan dip çamuru temizliğinin, gölün ekosistemine olumlu katkı sağladığı, proje kapsamında 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizliği yapılmasının hedeflendiği belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van Gölü#Çamur#Balçık

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg