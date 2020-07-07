DHA
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Van Gölü'ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Olay yerine getirildi...
Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.
Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.
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