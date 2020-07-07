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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Van Gölü'ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Olay yerine getirildi...

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Van Gölü'ndeki tekne faciasında yeni gelişme! Olay yerine getirildi...
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Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.

Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.

Ayrıntılar birazdan...

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