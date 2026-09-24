Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlerin sırrı çözülecek

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Yaklaşık 40 metre boyutlarına ulaşan bu yapıların oluşum süreçleri ve kökenleri de VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen uluslararası işbirliği projesi kapsamında araştırılacak. Proje, Van YYÜ, Pamukkale Üniversitesi ile İtalya, Polonya ve Çin'den birer olmak üzere toplam 5 üniversitenin katılımıyla yürütülüyor. Çalışmada ayrıca mikrobiyalitlerin oluşumunda temel unsurlardan biri olduğu belirtilen nanokürecikler incelenecek.

40-50 NUMUNE ALINACAK

Proje kapsamında arazi çalışmaları 28 Eylül'de Van Gölü'nün mikrobiyalitlerin yoğun olarak görüldüğü Ahlat ve Adilcevaz açıkları ile Gevaş'ın Altınsaç bölgesinde yürütülecek. Arazi çalışmalarında örnekleme yapılacak noktalar belirlendikten sonra yaklaşık 40-50 numune alınacak. Örnekler, tekneyle göle açılıp, dalış yaparak alınacak. Alınan numunelerin özelliklerini ve aktivitelerini kaybetmemesi için örnekler, araştırmacılar tarafından İtalya'ya ya elden götürülecek. Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, projede yer alan bilim insanlarının daha önce Salda Gölü'nde de çalışmalar yürüttüğünü kendilerinin de bu ekibe dahil olduklarını belirtti.