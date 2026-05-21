Van Gölü’nde yeni dönem

TÜRKİYE’NİN en büyük gölü olan Van Gölü’nde yıllardır süren çevre mücadelesi artık yeni bir aşamaya taşınıyor. Bir dönem dip çamuru, kirlilik, kaçak yapılaşma ve kontrolsüz atıklarla gündeme gelen havzada bugün çevre koruma, sürdürülebilir şehircilik, turizm ve iklim uyumu odaklı büyük bir dönüşüm yürütülüyor. 2020’de Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı” kapsamında milyarlarca liralık yatırım devreye alınırken, aradan geçen süreçte gölde arıtma oranı yüzde 98’e yükseldi, dip çamuru temizliği hızlandı, kıyılar yeniden halkın kullanımına açıldı. Şimdi ise Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yeni bir dönem başlıyor.

‘ARTIK DAHA TEMİZ’

Önceki gün Van’daydık… Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Van Gölü havzasında yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Vanlıların ‘deniz’ diye tarif ettiği gölde son yıllarda yaşanan dönüşümü kendisinden dinledik. Samed Ağırbaş, Van Gölü’nde yürütülen çalışmaların yalnızca çevresel değil, toplumsal bir dönüşüm hedeflediğini söyledi: “Artık Van Gölü’ne akan atık suların büyük kısmı arıtılıyor. Dip çamuru temizliği yapıldı, arıtma tesisleri kuruldu, milyarlarca liralık yatırım gerçekleştirildi.”

769 KAÇAK YAPI KALDIRILDI

Ağırbaş’ın aktardığı bilgiye göre, Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında son yıllarda önemli altyapı yatırımları gerçekleştirildi. Van Merkez, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ve Çaldıran’daki ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri devreye alındı. Yapılan yatırımlarla birlikte havza genelinde günlük arıtma kapasitesi 219 bin metreküpü aşarken, atık suların arıtılma oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. Böylece göle ulaşan evsel kirlilik yükü önemli ölçüde azaltıldı. Dip çamuruyla mücadele kapsamında bugüne kadar 2 milyon metreküpü aşan temizlik çalışması yürütüldü. Ayrıca kıyı kirliliğine neden olan 769 kaçak yapı kaldırıldı.