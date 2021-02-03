Van Gölü'nde tekneyle 104 kaçak göçmen taşınmasına 3 tutuklama

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında, gece geç saatlerde bir aracın Atalan Mahallesi mevkisine göçmenleri indirerek kaçtığını tespit etti. Göçmenleri takibe alan ekipler, 2 teknenin söz konusu yere geldiğini fark ederek durumu Edremit bot timi'e haber verdi. Atalan Mahallesi'ne indirilen göçmenleri alarak Tatvan ilçesi'ne doğru hareket eden tekneler, ekiplerce durdurularak Akdamar İskelesi'ne götürüldü. Teknede bulunan 3 şüpheli ile 104 kaçak göçmen yakalandı.



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 tekneye de el konuldu. Yakalanan 104 kaçak göçmen işlemlerini ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.