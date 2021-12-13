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Van Gölü'nde su çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı! Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

#Van Gölü#Mikrobiyalit#Bitlis
Van Gölünde su çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı. Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söyleyenler vatandaşlar da şaşkın...

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Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.

Van Gölünde su çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

Son zamanlarda Van Gölü’nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü’nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

Van Gölünde su çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Van Gölünde su çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı Böylesiyle ilk kez karşılaştılar

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#Van Gölü#Mikrobiyalit#Bitlis

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