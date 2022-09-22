Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü'nde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Van Gölü#Mikrobiyalit#Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu
Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 10:16

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde su kaybı yaşanırken, suyun dibindeki doğa harikası mikrobiyalitler de tamamen ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Van Gölü’nde mercan resiflerine benzeyen ve "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından önemli bir yer tutuyor. Türkiye’de Van Gölü içinde bulunan 70 bin yaşında olduğu düşünülen ve yeni keşifle 32,2 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük mikrobiyalit resifleri buluyor.

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı

Van Gölü’nde sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma ve yağışların azalması, su seviyesinde düşüşe neden oldu.

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı

Haberin Devamı

Van Gölü’nün bazı kıyı bölgelerinde suların çekilmesi gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalit yapılarını da olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda sadece küçük bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu kez suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı
“VAN GÖLÜ EKOSİSTEM AÇISINDAN ÇOK ÖZEL”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Van Gölü’nün uzun yıllık süreç içerisinde alan kaybettiğini belirtti.

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı
Van Gölü’ndeki seviye kaybının üç olumsuz nedene bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Bunlardan birincisi, küresel ısınmaya bağlı sıcaklık ve sıcaklığın getirdiği buharlaşma sonucu gölde su kaybına neden oluyor. İkincisi, yağıştaki azalmayla yüzey akışlarının göle ulaşımına engel olması ve üçüncüsü ise toprak beslenemediği için yer altı sularının beslenememesi, yer altı sularıyla beslenen gölde seviye düşmelerine neden oluyor. Van Gölü gerçekten ekosistem açısından çok özel. Bu özelliklerden bir tanesi ise mikrobiyalitlerdir. Göl içerisinde binlerce yıllık birikim sonucu oluşan mikrobiyalitlerin her biri birer doğa harikasıdır” dedi.

Haberin Devamı

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı
“ARZU ETMEDİĞİMİZ BİR DURUMDUR”

Mikrobiyalitlerin suyun çekilmesiyle karaya çıkmasının dalış turizmini olumsuz etkileyeceğini dile getiren Alaeddinoğlu, “İlk defa dalış sporları yapılırken fark edilen ve bugün farklı bölgelerden insanların onları seyretmek ve bir şekilde onlarla etkileşime girmek amacıyla seyahat ettiği yapılardır. Maalesef göldeki suyun geri çekilmesiyle beraber kıyı alanındaki kaybın dikeyde de gerçekleştiğini görüyoruz. Dikeydeki düşüş gölün altında olması ve gelişmesi gereken mikrobiyalitleri karadan görünür kıldı. Bu da arzu etmediğimiz sorunlu bir durumdur” diye konuştu.

Haberin Devamı

Van Gölünde su çekildi, mikrobiyalitler tamamen ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van Gölü#Mikrobiyalit#Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles

BAKMADAN GEÇME!

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed
Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron mu

Yeni Konsort Kraliçe Camilla, ‘gerçek patron' mu?

#Kral 3. Charles