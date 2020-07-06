Van Gölü'nde kaybolan teknenin bulunması için ekiplere SAK timi destek olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü'nde 27 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşırken alabora olarak batan teknenin bulunması ve çıkarılması için sürdürülen çalışmalara destek olmak maksadıyla SAK timinin görevlendirildiği belirtildi.

Timin, İstanbul'dan Van'a ulaştığı kaydedildi.