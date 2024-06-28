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Van Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedeni 'ROV' cihazıyla bulundu

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#Ahmet Hilmi Hanalp#Van Gölü#ROV
Van Gölünde kaybolan gencin cansız bedeni ROV cihazıyla bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 17:14

Van Gölü'ne serinlemek için girdikten sonra kaybolan Ahmet Hilmi Hanalp'ın (21) yeri, Uzaktan Kumandalı Su Altı Arama robotu 'ROV' cihazı ile 22 metre derinlikte tespit edilip çıkarıldı.

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Olay, 20 Haziran'da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp, akıntıya kapılıp kayboldu. Hanalp'ın bulunması için Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kıyıda, teknelerle göl üzerinde ve dalgıçlarla da göl içinde arama çalışması yürüttü.

Van Gölünde kaybolan gencin cansız bedeni ROV cihazıyla bulundu

Yaklaşık 40 kişilik ekiple 9 gündür yürütülen çalışmalarda Hanalp'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 'ROV' cihazı ile Ahmet Hilmi Hanalp’ın cansız bedeni, gölün Kampüs Sahili’ne uzanan kesimin 500 metre açığında, 22 metre derinlikte tespit edildi. Hanalp’ın cenazesi, ekipler tarafından 'ROV' cihazı ile çıkarılıp, otopsi işlemleri için YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna götürüldü.

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Van Gölünde kaybolan gencin cansız bedeni ROV cihazıyla bulundu

Van Gölünde kaybolan gencin cansız bedeni ROV cihazıyla bulundu

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#Ahmet Hilmi Hanalp#Van Gölü#ROV

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