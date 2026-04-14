×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü’nde kaybolan Boran Öner'den acı haber: Cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:57

Van Gölü'nde kaybolan Boran Öner'in(17) cansız bedeni, sabah saatlerinde deniz polisi, sahil güvenlik ve polis dalgıç ekiplerince gölde bot ve teknelerle yapılan arama çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki liman bölgesinde meydana geldi. Boran Öner'in göle düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamayınca ekipler, çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik, Van Gölü Grup Komutanlığı ve dalgıç ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar sonucu Boran Öner'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Öner'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırılırken, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

