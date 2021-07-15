Van Gölü'nde gezi teknesinde büyük panik! Yolcular halatlarla kurtarıldı

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Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı. Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi. Tekne limana gireceği sırada kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip karaya oturdu.

Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı. Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.

BODRUM'DA AKVARYUM KOYU'NDA KAYALIKLARA OTURAN TEKNEDEKİ 7 KİŞİ KURTARILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akvaryum Koyu'nda kayalıklara oturan fiber teknede mahsur kalan 7 kişi de Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, dün öğle saatlerinde Akvaryum Koyu'nda içinde 7 kişinin bulunduğu fiber teknenin kayalıklara oturduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine 'KIYEM-6' botu ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kayalıklara oturan 7 metrelik fiber teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Alt kısmında hasar oluşan 'Ladybird' isimli tekne ise 'KIYEM-6' botu ile yedeklenerek marinaya getirildi. (Selçuk AKBAŞ/ BODRUM - DHA)

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