Van Gölü'nde dram: 55-60 göçmeni taşıyan tekne battı, 6 cansız bedene ulaşıldı

28 Haziran 2020 günü 18.00 itibarıyla, bir muhtarımızın ihbarı neticesinde Van Gölü’nde bir teknenin battığı konusunda haber alındı. Medeni Akbaş ve Servet Akbaş yönetimindeki bu teknede göçmenler olduğu konusunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine arama-tarama çalışmaları hem havadan hem de göl yüzeyinden başlatıldı.

28 Haziran akşamı saat 23.00’te bahsedilen isimlerden Medeni Akbaş, ailesini aramak suretiyle kendisinin yüzerek kurtulduğunu ve bir çiftlikte bulunduğunu ifade etti. Emniyet güçlerimiz, jandarmamız hangi çiftlikte olduğunu buldular ve gözaltına aldılar. Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeleri söz konusuydu. Nihayetinde teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirildi. Kurtarma ekipleri önceki gün 5 kişinin cesedine ulaştı. Bu sayı, sabah 6 oldu.

Teknenin yaklaşık 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Bu esnada Sahil ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla irtibata geçildi. Çünkü bir içgölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirilecek. Temennimiz sayının bu kadar yüksek olmaması.

Şu anda Medeni Akbaş da olmak üzere 11 kişi gözaltında. Muhtar açığa alındı. Çünkü olay 27’si akşamı 22.00 itibarıyla gerçekleşiyor. Bize iletilmesi, bundan bir gün sonra, yaklaşık 20 saatlik bir zaman dilim sonrası...

Ankara’dan RAW getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havadan denetim yaparak tekneyle aramaların yoğun olarak gerçekleştirildiği alanı inceledikten sonra Çarpanak Adası’nın bulunduğu bölgeye geldi. Soylu, aramaların Ankara’dan getirilen RAW cihazı ile yapıldığını belirterek, “RAW cihazı 140 metre kadar aşağı indi. Karartılar görünüyor ama buradan göründüğü gibi değil. Gölün içi hareketli ve dalgalı. Ölenlerin içerisinde kadın, çocuk var mı elbette arama-tarama çalışmaları sonrasında bakacağız” diye konuştu.

Bakan Soylu “Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017’de 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018’de 268 bin, geçen yıl ise 454 bin” dedi.

DOLU VE FIRTINA ENGEL OLDU

Sabah saatlerinde Bakan Soylu’nun da takip ettiği arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına nedeniyle durdu. Fırtına nedeniyle gölde çalışma yapan tekneler Çarpanak Adası yakınındaki iskeleye dönmek zorunda kaldı.