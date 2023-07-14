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Van Gölü'nde dip çamuru temizliği: 100'ü aşkın iş makinesi kullanılıyor

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#VAN #Van Gölü#Dip Çamuru
Van Gölünde dip çamuru temizliği: 100ü aşkın iş makinesi kullanılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 10:29

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliği taşıyan Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için geçen yıl başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Sahil bandının 14 kilometrelik kısmında süren çalışmalarda, yıl sonuna kadar 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun temizlenmesi hedefleniyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması, dip çamuru temizliği sürüyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün temizliği için geçen yıl başlatılan 1'inci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlandı, 2'nci ve 3'üncü etaplardaki faaliyetlere ise yoğun olarak devam ediliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar 1 milyon 110 bin metreküp dip çamuru balçık çıkarılırken, devam eden 2'nci ve 3’üncü etap çalışmalarında da yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkarılacağı belirtildi.

Sahil bandının 14 kilometrelik kısmındaki çalışmalar, 100'ü aşkın iş makinesi kullanılarak sürdürülüyor. Sahildeki 1'inci etap temizlik çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde, göl ekosistemindeki olumlu değişim sonrasında çok sayıda kuş türü görülürken, bölge halkı da sahil kenarında rahatça zaman geçirebiliyor.

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#VAN #Van Gölü#Dip Çamuru

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