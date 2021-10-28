Van Gölü’nde ‘canavar’ heyecanı... Çevredekiler farketti

Tuşba ilçesinin kırsal Adır Mahallesi'nde Van Gölü sahilinde gezintiye çıkanlar, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlı, görenleri heyecanlandırdı. Bu sırada araçla bölgeden geçenler, cep telefonuyla canlıyı görüntüledi. Araçtan inip sahile kadar inen grup, canlının 'Van Gölü canavarı' olduğunu öne sürdü.
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