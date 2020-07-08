MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor
GeriGündem Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor
Abone Olgoogle-news

VAN Gölü'nde 11 gün önce, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen bulunan teknenin battığı bölgede ara çalışmaları sürüyor. 4 Row ve 4 Sonar cihazının kullanıldığı çalışmalarda, havadan ve tekneyle göl yüzeyi taranıyor, kıyılarda arama yapılıyor.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı tahmin edilen bölgede arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama tarama çalışmaları 11'inci günde de sürüyor. Çalışmalara, Jandarma Asayiş Bot timlerinin yanı sıra yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler, AFAD'a ait bir bot ve 7 personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip ise, 'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışma yürütüyor. Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi de gölün dibinde arama yapıyor.

Çarpanak Adası çevresinde, arama tarama faaliyetleri havadan, karadan ve göl yüzeyinde sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle