Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Ahmet, 'ROV' cihazı ile aranıyor

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Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp, kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Aramalar, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, çalışmalarda ROV cihazı da kullanıyor.