×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü'nde akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Ahmet, 'ROV' cihazı ile aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Hilmi Hanal#Van Gölü#ROV
Van Gölünde akıntıya kapılarak kaybolmuştu: Ahmet, ROV cihazı ile aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 08:22

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılan Ahmet Hilmi Hanal (22) için arama çalışması başlatıldı. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışmalarda ROV (uzaktan kumandalı sualtı aracı) da kullanılıyor.

Haberin Devamı

Tuşba ilçesi Çarpanak Adası yakınlarındaki Van Gölü'ne dün saat 16.00 sıralarında arkadaşlarıyla yüzmek için denize giren Ahmet Hilmi Hanal, akıntıya kapılıp, kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu yapılan arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Aramalar, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekipleri, çalışmalarda ROV cihazı da kullanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Hilmi Hanal#Van Gölü#ROV

BAKMADAN GEÇME!