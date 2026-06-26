Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler

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Dün gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu. Kent merkezinden ve göl kıyısındaki birçok noktadan izlenebilen doğa olayı, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Van Gölü üzerinde meydana gelen ışık oyunları geceyi gündüze çevirirken, şimşeklerin oluşturduğu doğal gösteri izleyenleri hayran bıraktı. Kısa süre devam eden bu görsel şölen, gökyüzündeki hareketliliğin azalmasıyla sona erdi.