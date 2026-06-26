×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#VAN #Van Gölü#Şimşek
Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 07:51

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan şimşekler, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Şimşeklerin oluşturduğu doğal gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

Haberin Devamı

Dün gün batımının ardından gökyüzünde yoğunlaşan bulutların arasından çakan şimşekler, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir manzara sundu. Kent merkezinden ve göl kıyısındaki birçok noktadan izlenebilen doğa olayı, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler

Van Gölü üzerinde meydana gelen ışık oyunları geceyi gündüze çevirirken, şimşeklerin oluşturduğu doğal gösteri izleyenleri hayran bıraktı. Kısa süre devam eden bu görsel şölen, gökyüzündeki hareketliliğin azalmasıyla sona erdi.

Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler

Van Gölü üzerinde etkileyici görüntüler

Gözden KaçmasınBöcek ilacı paniği Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildiBöcek ilacı paniği! Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#VAN #Van Gölü#Şimşek

BAKMADAN GEÇME!