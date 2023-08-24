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Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti

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#Van#Van Gölü#Mağara
Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 09:42

Van Gölü sularının çekilmesiyle Urartu dönemine ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş odalar gün yüzüne çıktı. Gölde yüzmeye giden vatandaşlar tarafından kayaya oyularak yapılmış 2 odalı buluntular tespit edildi. Bölgeye yüzmeye geldiğini söyleyen Harun Altınkaynak isimli vatandaş "Biz bunları çok ilginç buluyoruz ve bunların bilim dünyasına ve turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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Küresel ısınma ve kuraklık tüm dünyayı tehdit ederken, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü de bu kuraklıktan nasibini alıyor. Aşırı sıcaklar ve yağış azlığı son birkaç yılda Van Gölü sularının metrelerce geri çekilmesine neden oldu.

Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti

Bu geri çekilme de birçok tarihi alanın gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Son olarak Erciş’in Çelebibağı Mahallesi Madavank mevkiinde Urartu dönemine ait olduğu tahmin edilen kayaya oyulmuş odalar gün yüzüne çıktı.

Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti

Gölde yüzmeye giden vatandaşlar tarafından kayaya oyularak yapılmış 2 odalı buluntular tespit edildi. Daha önce su seviyesinin yüksek olmasından dolayı görülemeyen ve Van Gölü sularının çekilmesiyle birlikte görülmeye başlanan odaların yarısı suyla dolu şekilde görülmektedir.

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Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti


Van Gölü içinde bulunan bu buluntuların yetkililer tarafından incelenip kayıt altına alınmasını ve turizme kazandırılmasını talep eden Harun Altınkaynak isimli vatandaş, “Mevsim sıcak geçtiği için sık sık yüzmeye geliyoruz.

Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti

Yüzmeye geldiğimiz esnada birçok gezi de yapıyoruz. Bu gezilerde gördüğümüz kadarıyla suların çekilmesiyle birçok tarihi eser ve mağara ortaya çıkmış. Biz bunları çok ilginç buluyoruz ve bunların bilim dünyasına ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bu gaye ile gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Van Gölü suları çekilince ortaya çıktı... Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti

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#Van#Van Gölü#Mağara

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