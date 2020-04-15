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DHA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 12:02,Son Güncelleme:

Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı

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Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı
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Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahil bölümünde yaklaşık 40 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi, ısınan havayla birlikte Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlattı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'nün 2 bin 800 metrelik sahil bölümünde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yaklaşık 40 ton çöp toplandı.

Sahilde toplanan çöpler kamyonlara yüklenerek çöp merkezine taşınırken, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, bahar aylarıyla birlikte başlattıkları yoğun temizlik çalışmalarının süreceğini söyledi.

Avcı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsten dolayı bu dönem daha hassas ve daha titiz bir çalışma yürütüyoruz. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın talimatları doğrultusunda, gerek kurum ve işletme, gerekse de yol ve çevre temizliği çalışmalarımızla İpekyolu ilçemizin her bölgesinin dezenfekte olması için gece gündüz 3 vardiya halinde tüm ekipler çalışmalarını sürdürdürüyor. Vatandaşlarımızdan da çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı

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