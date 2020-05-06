MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVan Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
GeriGündem Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Van Gölü sahilinde 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Tuşba ilçesinde, Van Gölü sahilinde kaçak balık avlanmak için suya atılan 200 metrelik uzatma ağı ele geçirildi. Polisi görünce kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için jandarma, polis ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kaçak avlananlara karşı ekipler, karadan ve havadan denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve polis ekipleri, dün gece Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde kaçak balık avlanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada, Akköprü Deresi'nin Van Gölü'ne döküldüğü alandaki iskele sahilinde kaçak balık avlanmak için 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ağı atan kişiler polis ekiplerini görünce karanlıktan faydalanıp izini kaybettirdi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken ele geçirilen ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle