Van Gölü kıyıları kısmen dondu

Doğu Anadolu’da kar yağışının ardından bir haftadır dondurucu soğuklar etkili oluyor. Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye’nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü de bu soğuklardan nasibini aldı. Erciş ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan sazlık ve tatlı su kaynaklarının da döküldüğü Gölağzı Mahallesi'nin sahili buzla kaplandı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan 10- 15 santimetre kalınlığında buz tuttu.

Fotoğraf çekmek ve kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak için bölgeye gelen Yunus Göral, geçen yıllarla kıyaslandığında bu yılki donmanın erken yaşandığını söyledi. Göral, "Geçtiğimiz hafta bölgede yoğun kar yağışı vardı. Yağışların ardından da soğuk havalar etkili olmaya başladı. Bundan dolayı da Van Gölü'nün bir kısmı buzla kaplandı. Bölgede zaman zaman fotoğraf çekiyorum. Kuşlara ekmek kırıntıları bırakmak da bana büyük mutluluk yaşatıyor" dedi.