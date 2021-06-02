Van Gölü kırmızı alarm veriyor! 1 saatte bunlar çıktı
Türkiye’de son zamanlarda çevre ve deniz kirliliğini konuşurken, dikkat çekilmesi gereken bir yer daha var orası da Van Gölü. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’nde de kirlilik alarm veriyor. Bu sebepten acil eylem planı oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Van’a gitti. Kirliliğe dikkat çekmek ve atılacak adımlar için toplantı yapıldı. Peki Van Gölü nasıl temizlenecek? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman’ın özel haberi.
Bu doğa harikası, Türkiye'nin en büyük gölü, Van Gölü de kırmızı alarm veriyor. Çünkü dibi çöplük gibi, çevreye de ağır koku yayılıyor. Balık adamların gölden çıkardıkları, aslında her şeyi anlatıyor. Lastik, ofis sandalyesi, pet şişeler.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Van'a gitti. Göldeki kirliliğin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı ve gölde dip temizliği başladı.
Ve Van Gölü’nü kurtaracak en önemli atılımsa, atık su arıtma tesisi olacak. Tesis hayata geçtiğinde göle artık atık sular boşaltılmayacak. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum ve Emine Erdoğan o tesisin açılışına günler kala, tesisi de ziyaret etti kendilerine detaylı sunum yapıldı.
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