Van Gölü kırmızı alarm veriyor! 1 saatte bunlar çıktı

Bu doğa harikası, Türkiye'nin en büyük gölü, Van Gölü de kırmızı alarm veriyor. Çünkü dibi çöplük gibi, çevreye de ağır koku yayılıyor. Balık adamların gölden çıkardıkları, aslında her şeyi anlatıyor. Lastik, ofis sandalyesi, pet şişeler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Van'a gitti. Göldeki kirliliğin önüne geçilmesi için düğmeye basıldı ve gölde dip temizliği başladı.

Ve Van Gölü’nü kurtaracak en önemli atılımsa, atık su arıtma tesisi olacak. Tesis hayata geçtiğinde göle artık atık sular boşaltılmayacak. Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum ve Emine Erdoğan o tesisin açılışına günler kala, tesisi de ziyaret etti kendilerine detaylı sunum yapıldı.

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