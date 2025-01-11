Van depreminde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir'in ismi, kütüphaneye verildi

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GGC yönetimi tarafından 2011'de Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin altında kalarak yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir'in ismi, Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'ndeki Ovabağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılış törenine Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Cem Emir'in kardeşi Kemal Emir, GGC Başkanı Felat Bozarslan ve yönetimi, DHA Bölge Temsilcisi Emrah Kızıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren ve öğretmenler katıldı. Kütüphanede 20 bini dijital olmak üzere yaklaşık 25 bin kitap bulunuyor.

'BİZİM İÇİN ONURLU VE GURUR VERİCİ BİR ŞEY'

Cem Emir'in kardeşi Kemal Emir, kütüphane için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Güzel bir şey oldu. Kütüphanenin eğitim kurumunun içerisinde olması ayrı bir şey. İmkanı olmayan birçok öğrencinin faydalanacağı bir yer olması onur verici bir şey. Bunun 'Çalışan Gazeteciler Günü'nde açılması da güzel. Ailem adına da çok teşekkür ediyorum. GGC yönetimine ve onu unutmayan herkese teşekkür ederim. Bu bizim için onurlu ve gurur verici bir şey. Ömrümüzün sonuna kadar bunu taşıyacağız" dedi.

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'KÜTÜPHANEMİZ BAŞTA GGC'YE VE BASIN MENSUPLARINA HAYIRLI OLSUN'

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ise kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu kütüphanemiz başta GGC'ye ve basın mensuplarına hayırlı olsun. Okul müdürüne, İlçe Milli Eğitim müdürümüze ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Tarafsız doğru ve mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan sizler halkı bilinçlendirmek adına habere doğru ve tarafsız ulaşmamız konusunda her daim halkımızı yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Teknolojinin bu kadar ilerlediği dönemde aktif olarak sahada görmek bizleri mutlu ediyor. Kütüphane noktasında çocuklarımızın güzel ve ferah bir ortamda bilgiye erişimini kolaylaştıran aracı kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'CEM EMİR, VAN'DAYDI VE DEPREM HABERLERİNİ TÜRKİYE'YE AKTARIYORDU'

GGC Başkanı Felat Bozarslan da kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Gazetecilik her zaman kendi içerisinde değişen, dönüşen bir meslek olduğu için gazetecinin eğitim hayatı hiçbir zaman bitmez. Herkesin bildiği gibi 2011'de binlerce vatandaşımızı kaybettik. Deprem felaketinde Cem Emir, Van'daydı ve deprem haberlerini Türkiye'ye aktarıyordu. Bayram Oteli’nin altında kalarak maalesef yaşamını yitirdi. GGC olarak Cem Emir'in hem adını hem de bu bölgedeki öğrenci kardeşlerimizin kitaplara erişimini sağlamak üzere bu kütüphaneyi tasarladık ve hazırladık. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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AZİZ KORKMAZ TESİSLERİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

GGC tarafından ayrıca Diyarbakır'da 19 Ekim 1975'te haberden dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Diyarbakır Büro Şefi Aziz Korkmaz'ın ölümünün 50'nci yıl dönümünde, isminin verildiği tesisin açılışı yapıldı. 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Aziz Korkmaz Tesisleri' adının verildiği tesisin açılış törenine kentte çalışan gazeteciler, GGC Başkanı Felat Bozarslan, Aziz Korkmaz'ın oğlu Cevat ve kardeşi Mehmet Korkmaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak ve Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Berivan Gülşen Sincar katıldı.

'BABAMA GÖSTERİLEN VEFA İLE GELECEK KUŞAKLARA ÖRNEK OLACAKLAR'

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Törende konuşan Aziz Korkmaz'ın oğlu Cevat Korkmaz, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ve camiasına teşekkür ederek, "Cemiyetimiz, babam Aziz Korkmaz'a gösterdikleri vefa ile gelecek kuşaklara örnek olacaklar. Bu topraklarda yıllarca kelle koltukta gazetecilik yapan herkes kıymetlidir, değerlidir. Güzel bir yerleşke olmuş, bu ilk adımın devamı da gelecektir, buna inanıyorum" dedi. Aziz Korkmaz’ın kardeşi Mehmet Korkmaz ise "Rahmetli ağabeyim bir güneş gibiydi. Bizim güneşimizdi. Bizi hem aydınlatıyor hem de ısıtıyordu. O bizim babamız, ağabeyimiz ve ustamızdı" diye konuştu.