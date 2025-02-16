Van Belediyesi’ne kayyum atandı: Zeydan görevden alındı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Van Belediyesi’ne atanan kayyumla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: “Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025’te görülen duruşmasında ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Aynı kanunun 45’inci ve 46’ncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.”

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DEM PARTİ’DEN TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dün protestolara katılmak üzere Van’a hareket etmeden önce DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Hatimoğulları şunları söyledi: “15 Şubat, Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği gündür. Böylesi sembolik günde, Van gibi başarı konusunda ve halkın direnişi konusunda sembolleşmiş olan ilimizin büyükşehir belediyesine kayyum atandı. Erdoğan’a soruyoruz; siz bugün Van’a kayyum atayarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Var olan diyalog sürecini dinamitlemek mi istiyorsunuz? Oyunu bozan, diyaloğu dinamitleyen bu iktidarın kayyum atamalarıdır, tutuklamalarıdır, baskılarıdır. Onlar ne yaparsa yapsın biz barışın mücadelesini vermekten vazgeçmeyeceğiz.” Bakırhan da “Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Van’dan İstanbul’a kadar direneceğiz” dedi.

ÖCALAN’DAN PKK’YA MEKTUP

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya mektup gönderdiği iddia edilmiş, PKK elebaşlarından Cemil Bayık da mektubun kendilerine ulaştığını söylemişti. Tülay Hatimoğulları, Öcalan’ın İmralı Kapalı Cezaevi’nde DEM Parti heyetine verdiği mesajların terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerine nasıl ulaştırıldığına dair soruyu da yanıtladı. Hatimoğulları, “Öcalan’ın örgütü, kendilerine mesajın ulaştığına dair bir bilgiyi paylaştılar. Fakat mektubun, mesajın ne şekilde gittiği; heyetimiz üzerinden gittiği zaten bilinen bir şey. Sanırım bu kadar bilgi şu an yeter. Uçakla mı gitti, kuşlar mı götürdü; o kadarını bilmiyorum tabii ki” dedi.